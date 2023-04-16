أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاحد 16 أبريل/ نيسان 2023.



في بغداد:

سعر شراء الدولار 144,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 142,750 لكل 100 دولار في الشمال:

سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 142,500 لكل 100 دولار

سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار في الجنوب:سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار

