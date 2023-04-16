مجلس النواب يقرر إبقاء جلسته مفتوحة

قرر مجلس النواب، فجر اليوم الاثنين، إبقاء جلسته المخصصة للقراءة الثانية لمشروع الموازنة مفتوحة.



وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يبقي جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً".

وعقد مجلس النواب، مساء الأحد، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وتضمن جدول اعمالها القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.