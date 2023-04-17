ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 2004.74 دولار للأوقية، اعتبارًا من 0353 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2017.50 دولار.ويوم الجمعة الماضي، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن محافظي البنوك المركزية الأمريكية بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن رفعًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية يمكن أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة التشديد.وتراجعت الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.29 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1037.30 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1493.37 دولارًا.