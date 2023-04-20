تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية "المُبكرة"

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو 0.96٪ لتتداول عند 82.32 دولارًا للبرميل.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتًا أو 0.87٪ إلى 78.47 دولارًا بحلول الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش.وكلا الخامين القياسيين، اللذان ينخفضان لليوم الثاني بعد انخفاض بنسبة 2٪ أمس الأربعاء، عند أدنى مستوياتهما منذ إعلان أوبك+ عن خفض مفاجئ للإنتاج في 2 أبريل / نيسان.وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40٪ خلال هذا الأسبوع. ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.وعلى الرغم من أن الصين أبلغت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع، إلا أن كل من الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة كان أقل من البيانات المتفق عليها، الأمر الذي لم يساعد في تعزيز أسعار النفط.ولم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرًا في الأسابيع الأخيرة ، مع تراجع نمو التوظيف إلى حد ما ويبدو أن زيادات الأسعار تتباطأ.