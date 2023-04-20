اسعار الذهب تتراجع في الأسواق العالمية

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1،992.23 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:32 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2004.00 دولارات.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم أمس الأربعاء إن التضخم ما يزال عند مستويات إشكالية وسيتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفضه.وتقلل زيادة أسعار الفائدة من جاذبية الذهب التي لا تحمل فائدة لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن.وخسرت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.12 دولارًا للأوقية ، ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1085.81 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1607.49 دولارًا.