وسط ارتفاع الدولار.. المعدن النفيس يتراجع

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1996.92 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه واحدا في المئة أمس الخميس. وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمئة من بداية الأسبوع.كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2005.70 دولارات.وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن المزيد من الأمريكيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات بطالة. كما أظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولارا للأوقية، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1090.91 دولار فيما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1590.65 دولارا. ويتجه المعدنان لتسجيل ارتفاع هذا الأسبوع.