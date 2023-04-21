رغم تسجيل خسائر أسبوعية.. أسعار النفط تعاود الارتفاع

وذكرت وكالة "بلومبرغ" انه "ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.22% إلى 81.28 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.26% إلى 77.57 دولار للبرميل".وأضافت: "تشهد أسعار النفط أول انخفاض أسبوعي خلال أربعة أسابيع، بنسبة 5.84% لمزيج "برنت" وبنسبة 5.97% للخام الأمريكي".وعزا خبراء انخفاض أسعار النفط في نهاية هذا الأسبوع إلى ضعف البيانات الاقتصادية، والتي يمكن أن يفسرها المستثمرون على أنها تشير إلى مخاطر الركود وانخفاض الطلب على النفط.