أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.





سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 141,750 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 142,250 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 142,500 لكل 100 دولار

في بغداد:سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 141,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 142,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 142,500 لكل 100 دولار