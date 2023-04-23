ارتفاع الصادرات الصينية إلى العراق خلال 2023.. اقتصاديون يكشفون التفاصيل

ومثلت 5 فئات من السلع من أصل 99 فئة سلعية ما نسبته 51% من مجموع قيمة السلع المصدرة وهي:- الاجهزة الكهربائية مثلت 22% من مجمل قيمة الصادرات.- الاجهزة الالكترونية مثلت 10% من مجمل قيمة الصادرات.- مواد مصنعة من الحديد مثلت 9% من مجمل قيمة الصادرات.- سيارات ومواد احتياطية للسيارات مثلت 5% من مجمل قيمة الصادرات.- اثاث مثل 5% من مجمل قيمة الصادرات.وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، "بلغت نسبة قيمة السلع التي نمت على اساس سنوي وفصلي 34% بينما بلغت نسبة الفئات السلعية التي نمت على اساس سنوي وفصلي 16% من مجمل اعداد فئات السلع والبالغة 99 فئة".وأضاف، "اما قيمة السلع التي نمت على اساس سنوي وتراجع فصلي فبلغت نسبتها 34% بينما بلغت نسبة الفئات السلعية التي نمت على اساس سنوي وتراجع فصلي 36% من مجمل اعداد الفئات السلعية، اما قيمة السلع التي تراجعت على اساس سنوي وفصلي فبلغت نسبتها 32% بينما بلغت نسبة الفئات السلعية التي تراجعت على اساس سنوي وفصلي 43% من مجمل اعداد الفئات السلعية".وبين العبيدي ان "الارقام اعلاه تعكس انه على الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الصينية الى العراق لكن يبدو ان هذه الصادرات تتركز في فئات سلعية دون غيرها وان اكثر من 43% من مجمل الفئات السلعية تشهد تراجعا سنويا وفصليا ويعود هذا التراجع في قيمة الصادرات الى صعوبة تحويل الاموال خلال الفترة التي مضت الى الصين واعتماد الكثير من التجار على مصادر شراء غير مباشرة شكلت تحديا كبير في تحويل هذه الاموال مما اثر على قيمة الصادرات الصينية الى العراق بـ 42% من مجموع الفئات السلعية".وتابع، "قيمة الاجهزة الكهربائية شهدت نموا سنويا بلغ 35% ونموا فصليا بلغ 40% وكانت الحصة الاكبر من الاجهزة الكهربائية من نصيب اجهزة التبريد والتي بلغت اكثر من مليون جهاز خلال الربع الاول من السنة الحالية وبقيمة 310 مليون دولار تمثل ما نسبته 10% من مجمل الصادرات الصينية وتشهد اجهزة التبريد ارتفاعا كبيرا في الصادرات اذ نمت اعداد اجهزة التبريد المستوردة بنسبة 44% مقارنة بالربع الاول من السنة الماضية وبذلك يكون العراق قد استورد من الصين فقط منذ بداية 2022 لغاية نهاية الربع الاول من 2023 بحدود 3 مليون جهاز تبريد بقيمة بلغت بحدود مليار دولار امريكي".اما الاجهزة الالكترونية والتي تمثل 10% من مجمل الصادرات وتتركز تحديدا بأجهزة الهاتف الخلوي والتلفزيونات فلقد تراجعت على اساس سنوي بنسبة 7% بينما تراجعت على اساس فصلي بنسبة 35% لتبلغ قيمتها 340 مليون دولار امريكي، بحسب العبيدي.وارتفعت المواد المصنعة من الحديد بنسبة 103% على اساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 3.36% على اساس فصلي ولتبلغ قيمتها 289 مليون دولار امريكي تمثل ما نسبته 8.6% من مجمل الصادرات الصينية الى العراق.وذكر الخبير الاقتصادي انه "من الفئات السلعية التي ارتفعت في الربع الاول من السنة الحالية بشكل كبير هو صادرات وقود السيارات والذي بلغ في الربع الاول من السنة الحالية ما قيمته 129 مليون دولار، كما ارتفعت قيمة الفواكة والخضروات المحضرة بنسبة 542% لتبلغ 49 مليون دولار امريكي".