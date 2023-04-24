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الإنفاق الدفاعي العالمي يرتفع لأعلى مستوياته منذ 8 سنوات

اقتصاد

2023-04-24 | 05:18
الإنفاق الدفاعي العالمي يرتفع لأعلى مستوياته منذ 8 سنوات
279 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

بلغ الإنفاق الدفاعي العالمي في عام 2022 أعلى مستوى في السنوات الثماني الماضية، حيث ترتبط الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي بشكل أساسي بالصراع في أوكرانيا، وفقاً لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، 24 نيسان 2023.

وبحسب الدراسة، فقد ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 3.7% في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 2.224 تريليون دولار، في الوقت نفسه، يلاحظ أن الإنفاق الدفاعي في العالم زاد بنسبة 19% من عام 2013 إلى 2022، وكان ينمو كل عام منذ عام 2015.

الدراسة أشارت أيضاً إلى أن مجموع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية يشكل حوالي 63% من إنفاق المجمع الصناعي العسكري العالمي، وتعد هذه الدول قادة العالم في الإنفاق الدفاعي.

وبذلك، فقد ارتفع الإنفاق العسكري للسعودية، خامس أكبر إنفاق عسكري، بنسبة 16%؛ ليصل إلى ما يقدّر بنحو 75.0 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ عام 2018.

وترتبط الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي بشكل أساسي بالصراع في أوكرانيا، حيث دفعت المساعدات الأوروبية إلى كييف، فضلاً عن زيادة الإنفاق من قبل روسيا، عدداً من الدول على مراجعة ميزانياتها العسكرية، بحسب الدراسة.

وارتفع الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 0.7% ليصل إلى ميزانية قدرها 877 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 19.9 مليار دولار.


من جهتها، تواصل الصين زيادة ميزانيتها الدفاعية تدريجياً على مدار 28 عاماً الماضية، وهو رقم قياسي أيضاً، وتبلغ ميزانيتها الدفاعية، 292 مليار دولار.

كما ارتفع إنفاق روسيا العسكري، وفقاً للخبراء، بنسبة 9.2%، ليصل إلى 86.4 مليار دولار (يحتوي التقرير على تحذير بأن البيانات عن روسيا قد تكون غير دقيقة بسبب قلة المعلومات الرسمية من السلطات الروسية).

في الوقت ذاته، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 640%، وهو أعلى معدل نمو في دولة واحدة منذ عام 1949، فقد بلغت ميزانية الدفاع الأوكرانيا، وفقاً للدراسة الجديدة 44 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، زاد الإنفاق العسكري الأوروبي العام الماضي بنسبة 13% ليبلغ 480 مليار دولار، مسجلاً أعلى نمو منذ 30 عاماً.

وكان الأثر الكبير على تحقيق مستويات قياسية في المنطقة هي زيادة الإنفاق في العديد من البلدان الأوروبية، وخاصة روسيا وأوكرانيا.

وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا بنسبة 3.1% من الإنفاق العسكري العالمي، متقدمة على ألمانيا، التي سجلت 2.5%، وفرنسا بنسبة 2.4%، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا.

ووفقاً للدراسة، فإن أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي رفعت ميزانيتها الدفاعية هي: فنلندا (36%) وليتوانيا (27%) والسويد (12%) و(بولندا 11%).
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