دراسة: الفرد العراقي يحتاج 154 عاماً لجمع مليون دولار

وقام محللو Picodi.com بإجراء التصنيف بناء على متوسط الراتب الشهري في كل دولة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:1. سويسرا: 14 عاما و3 أشهر2. سنغافورة: 16 عاما و11 شهرا3. لوكسمبورغ: 17 عاما و4 أشهر4. الولايات المتحدة: 19 عاما و10 أشهر5. آيسلندا: 20 عاما و11 شهراوشمل التصنيف 102 دولة، واحتلت روسيا المرتبة 60 في التصنيف، ويتطلب جمع مليون دولار عمل 136 عاما و10 أشهر.أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كتالي:1. قطر: 21 عاما و3 أشهر2. الإمارات: 23 عاما و9 أشهر3. سلطنة عمان: 38 عاما و6 أشهر4. الكويت: 41 عاما وشهرين5. السعودية: 41 عاما و10 أشهراللافت في التقرير أن التصنيف لم يتضمن اليمن والصومال وسوريا وجزر القمر وموريتانيا وفلسطين والبحرين والسودان، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (312 عاما و7 أشهر) ومصر في المرتبة 101 (603 أعوام و6 أشهر).تصنيف جميع الدول المشمولة في التقرير: