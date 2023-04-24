أسعار النفط تنهي جلسة الاثنين بالارتفاع.. برنت يلامس 83 دولاراً

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.07 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 82.73 دولارا للبرميل، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 89 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 78.76 دولار.وفي الأسبوع الماضي، انخفضت عقود كلا الخامين بأكثر من خمسة بالمئة في أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع.وتشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى انتعاش مستمر في السفر إلى الدول الآسيوية، لكن الأرقام لا تزال بعيدة عن مستويات ما قبل كوفيد-19 مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لمسافات طويلة وعدم توفر رحلات كافية.وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو "هناك الكثير من التفاؤل حيال العطلات الصينية فيما يتعلق بالطلب على وقود الطائرات".وقد يؤدي شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الإضافية التي تعتزمها مجموعة منتجي أوبك+ اعتبارا من مايو إلى رفع الأسعار.