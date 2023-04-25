مع تراجع الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1994.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:37 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.12 بالمئة مسجلة 2002.30 دولارات.وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وتتوقع الأسواق أن يرفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي الثاني والثالث من مايو أيار.ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.22 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1087.70 دولاراً، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1536.56 دولاراً.