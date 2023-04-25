قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط.. خبراء اقتصاد يتحدثون عن خسائر العراق

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور عبر الفيس بوك، ان "مجموع التخفيضات في انتاج اوبك بلس خلال الشهور الاخيرة بلغت نحو 3.7 مليون برميل يوميا وهو ما يعني تحمل اوبك لعبء تكييف الاسعار في السوق النفطية العالمية والمحافظة على اسعار نفط اعلى من مستوى 80 دولارا للبرميل في ظل ازمة الركود التضخمي التي يعاني منها العالم حالياً".وأضاف، ان "هذه السياسة لا تترك اثرا سلبيا على السعودية والامارات اللتان تقومان حاليا بشراء المنتجات النفطية الروسية والمحافظة على طاقتهما التصديرية من النفط الخام، لكن في المقابل ادت هذه السياسة الى خسارة العراق لجزء من السوق الهندية اذ انخفضت الصادرات النفطية العراقية الى الهند من أكثر من مليون برميل الى نحو 830 ألف برميل يوميا في حين ضاعفت روسيا صادراتها الى الهند بأكثر من 22 مرة لتزيح العراق عن الصدارة اذ تصدر روسيا الى الهند حاليا 1.6 مليون برميل يومياً".السعودية: 500 ألف برميل يومياروسيا: 500 ألف برميل يوميا (معلنة مُسبقاً من شهر مارس/آذار)العراق: 211 ألف برميل يومياالكويت: 128 ألف برميل يومياالإمارات: 144 ألف برميل يومياكازاخستان 78 ألف برميل يومياالجزائر: 48 ألف برميل يومياعُمان: 40 ألف برميل يومياالغابون: 8 آلاف برميل يوميايرى خبراء أن مجموعة أوبك+ تحاول الحفاظ على سعر 80 دولاراً للبرميل عبر هذه الإجراءات، وذلك على المدى المتوسط، بينما قالت الخبيرة تينا تينغ لشبكة "سي إس بي سي" الأمريكية، إن "أوبك+ تطمح في الحقيقة لبلوغ سعر البرميل 100 دولار".وقال محللو غولدمان ساكس، إن الخطوة كانت مفاجئة، ولكنها تتفق مع عقيدة أوبك+ الجديدة للعمل بشكل استباقي. ويمكن لأوبك بحسب هؤلاء اتخاذ هذا النوع من القرارات دون خسائر كبيرة في حصتها في السوق.وكانت أسعار النفط ارتفعت مع غزو روسيا جارتها أوكرانيا، في أواخر فبراير/شباط من العام الماضي، ولكن الأسعار تراجعت مؤخراً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب.