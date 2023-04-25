انخفاض بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

السومرية نيوز – اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.



في بغداد:

سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 141,250 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 143,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1250 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 141,500 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 143,500 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 141,500 لكل 100 دولار