ارتفاع جديد بأسعار النفط.. برنت يلامس الـ81 دولاراً للبرميل

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0006 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.32 دولارا للبرميل.وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت حوالي 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل. وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام حوالي 1.5 مليون برميل.وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بياناتها الخاصة بالمخزونات اليوم الأربعاء.وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.وأعلن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي يوم الاثنين تراجع ودائعه بأكثر من 100 مليار دولار وهو ما أثار مخاوف من احتمال وقوع أزمة مصرفية.وأبدى المستثمرون القلق من أن تؤدي زيادات مرتقبة لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية تكافح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (المركزي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. ويجتمع المركزي الأمريكي يومي الثاني والثالث من مايو .