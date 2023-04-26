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العراق من بين الدول الـ 10 التي لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم.. إليك القائمة

اقتصاد

2023-04-26 | 04:00
العراق من بين الدول الـ 10 التي لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم.. إليك القائمة
المصدر:
عربي 21
3,240 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي مقالا للكاتبة إيرينا سلاف، استعرضت فيه قائمة الدول العشر التي تملك أكبر احتياطيات نفط على مستوى العالم.

وقالت الكاتبة، في تقريرها، إن "أكبر منتجي النفط في العالم لا يملكون بالضرورة أكبر احتياطيات نفط في العالم، وهناك أسباب مختلفة تفسر ذلك. وفيما يلي أغنى عشر دول بالنفط الخام".

*ليبيا
تقدر احتياطيات هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بحوالي 48.3 مليار برميل من النفط الخام. ومع ذلك، تُصنّف ليبيا من الدول المنتجة الصغيرة نسبيًا بمتوسط يومي يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل.

ويعد عدم الاستقرار السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الفصائل في أعقاب الحرب الأهلية السبب الرئيسي لمعضلة ليبيا المستمرة، التي تمنعها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها النفطية. ويبدو أن الكثير من العطيات بدأت تتغير في ظل تتطلع أوروبا إلى استغلال موارد ليبيا النفطية.

*الولايات المتحدة الأمريكية
تُقدّر المصادر احتياطيات النفط الخام الأمريكية بشكل مختلف، حيث تعتقد إدارة معلومات الطاقة أن الاحتياطات الأمريكية أقل قليلاً من 36 مليار برميل، مع احتساب احتياطيات المكثفات بشكل منفصل.

لكن حسب تقديرات موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" الإحصائي، تبلغ احتياطيات النفط في الولايات المتحدة 68.8 مليار برميل. ووفقًا لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يصل النفط الخام والمكثفات معًا إلى حوالي 74 مليار برميل. مع ذلك، تظل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

*الكويت
حسب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يمتلك الكويت حوالي 101.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وتنتج الدولة الخليجية الصغيرة ما بين 2.4 مليون و2.67 مليون برميل من النفط يوميا، وتصدر نحو 1.7 مليون برميل يوميا.

ولدى هذه الدولة خطط كبيرة لثرواتها النفطية، إذ تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول سنة 2030. ومن الواضح أن الكويت لا يأبه للتنبؤات التي تتوقع اضمحلال الطلب على النفط.

*الإمارات
تمتلك الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما يقدر بنحو 111 مليار برميل من النفط الخام، وتنتج 2.7 مليون برميل في المتوسط يوميًا. ووفقًا لبيانات أوبك، تصدر الإمارات 2.3 مليون برميل يوميًا.

إلى جانب كونها منتجًا رئيسيًا للنفط وموطنًا لبعض أكبر الاحتياطيات في العالم، تعد الإمارات العربية المتحدة مثالاً على الاقتصاد الذي يستخدم سلعته التصديرية الرئيسية لتنويع مصادر دخله. بفضل ثروتها النفطية، تحولت الإمارات العربية المتحدة إلى قطب سياحي فاخر، وتسعى لتصبح مركزا للتكنولوجيا المتقدمة.

*روسيا
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، تمتلك روسيا حوالي 80 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة. وابتداء من هذا الشهر، بدأت روسيا إنتاج حوالي 9.4 مليون برميل يوميًا، باستثناء المكثفات.

قبل سنتين، كانت روسيا تنتج أكثر من 11 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك المكثفات، لكن غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعقبت ذلك دفعتها إلى خفض الإنتاج. ومع ذلك، استطاعت صادرات النفط الخام والوقود العودة إلى مستويات ما قبل الحرب.

*العراق
يمتلك العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 145 مليون برميل، ويبلغ إنتاجه نحو 4.5 مليون برميل يوميا. ويبلغ متوسط الصادرات 3.4 مليون برميل يوميا.

لكن العراق يطمح لمواءمة إنتاج المملكة العربية السعودية، حليفتها الأكبر في أوبك. وفقًا للمحللين، لن يكون العراق قادرا على اللحاق بركب المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية ذروتها عند حوالي 6.3 مليون برميل يوميًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

*إيران
تبلغ احتياطيات إيران من النفط 208.6 مليار برميل، وتنتج حوالي 2.39 مليون برميل يوميًا، لكنها تصدر فقط ما يزيد قليلاً على 760 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات أوبك.

يعود سبب الفجوة الكبيرة بين الاحتياطيات والإنتاج والصادرات إلى العقوبات الأمريكية التي أعادت الإدارة السابقة فرضها على إيران. فعلى الرغم من العقوبات -والمفاوضات الفاشلة لإزالتها- تمكنت إيران من تعزيز صادراتها من النفط الخام، حيث تجاوز حجمها 1.13 مليون برميل يوميًا في أواخر سنة 2022. وتضع خططا لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

*كندا
لدى كندا حوالي 171 مليار برميل من النفط الخام، معظمها من أشكال البيتومين في الرمال الزيتية: يتركز ما يصل إلى 166.3 مليار من الرمال النفطية في ألبرتا، الذي يُمثل عُشر إجمالي احتياطيات النفط في العالم. تعتبر كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، بمتوسط يومي تجاوز 5 ملايين برميل في السنة الماضية.

ومن المثير للاهتمام أن الإنتاج آخذ في الارتفاع، على الرغم من جهود الحكومة الفيدرالية لتقليص الصناعة بسبب بصمتها الكربونية. ومع ذلك، فإن الطلب على النفط يحث المنتجين على ضخ المزيد من النفط. وقد وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة إبسوس لأبحاث السوق مؤخرًا أن كندا تعتبر من الدول الكبرى الموردة للنفط على المستوى العالمي.

*المملكة العربية السعودية
تمتلك السعودية، ثاني أكبر منتج في العالم، احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 267 مليار برميل. تجاوز إنتاجها 9 ملايين برميل يوميًا في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 11.5 مليون برميل يوميًا في سنة 2022، ليتم خفضه مؤخرًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في إطار الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنتاج في تحالف أوبك بلس.

ورغم إحكام قبضتها على الإنتاج، تخطط المملكة لتوسيع طاقتها الإنتاجية من 12 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 13 مليون برميل يوميًا في سنة 2027. وقد حذر بعض المحللين من أن المملكة العربية السعودية على وشك الوصول إلى ذروة إنتاج النفط.

*فنزويلا
تعتبر فنزويلا من بين أكثر الدول اضطرابًا في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في العالم تتجاوز 300 مليار برميل. في المقابل، حالت العقوبات الأمريكية، والأزمة الاقتصادية المزمنة، ناهيك عن الفساد المستشري، دون تحقيق البلاد أقصى استفادة من ثرواتها النفطية.
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