العراق من بين الدول الـ 10 التي لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم.. إليك القائمة

وقالت الكاتبة، في تقريرها، إن "أكبر منتجي النفط في العالم لا يملكون بالضرورة أكبر احتياطيات نفط في العالم، وهناك أسباب مختلفة تفسر ذلك. وفيما يلي أغنى عشر دول بالنفط الخام".*ليبياتقدر احتياطيات هذه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بحوالي 48.3 مليار برميل من النفط الخام. ومع ذلك، تُصنّف ليبيا من الدول المنتجة الصغيرة نسبيًا بمتوسط يومي يبلغ حوالي 1.2 مليون برميل.ويعد عدم الاستقرار السياسي والصراع على السلطة بين مختلف الفصائل في أعقاب الحرب الأهلية السبب الرئيسي لمعضلة ليبيا المستمرة، التي تمنعها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها النفطية. ويبدو أن الكثير من العطيات بدأت تتغير في ظل تتطلع أوروبا إلى استغلال موارد ليبيا النفطية.*الولايات المتحدة الأمريكيةتُقدّر المصادر احتياطيات النفط الخام الأمريكية بشكل مختلف، حيث تعتقد إدارة معلومات الطاقة أن الاحتياطات الأمريكية أقل قليلاً من 36 مليار برميل، مع احتساب احتياطيات المكثفات بشكل منفصل.لكن حسب تقديرات موقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو" الإحصائي، تبلغ احتياطيات النفط في الولايات المتحدة 68.8 مليار برميل. ووفقًا لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يصل النفط الخام والمكثفات معًا إلى حوالي 74 مليار برميل. مع ذلك، تظل الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.*الكويتحسب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يمتلك الكويت حوالي 101.5 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وتنتج الدولة الخليجية الصغيرة ما بين 2.4 مليون و2.67 مليون برميل من النفط يوميا، وتصدر نحو 1.7 مليون برميل يوميا.ولدى هذه الدولة خطط كبيرة لثرواتها النفطية، إذ تخطط مؤسسة البترول الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول سنة 2030. ومن الواضح أن الكويت لا يأبه للتنبؤات التي تتوقع اضمحلال الطلب على النفط.*الإماراتتمتلك الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما يقدر بنحو 111 مليار برميل من النفط الخام، وتنتج 2.7 مليون برميل في المتوسط يوميًا. ووفقًا لبيانات أوبك، تصدر الإمارات 2.3 مليون برميل يوميًا.إلى جانب كونها منتجًا رئيسيًا للنفط وموطنًا لبعض أكبر الاحتياطيات في العالم، تعد الإمارات العربية المتحدة مثالاً على الاقتصاد الذي يستخدم سلعته التصديرية الرئيسية لتنويع مصادر دخله. بفضل ثروتها النفطية، تحولت الإمارات العربية المتحدة إلى قطب سياحي فاخر، وتسعى لتصبح مركزا للتكنولوجيا المتقدمة.*روسياوفقًا لإدارة معلومات الطاقة، تمتلك روسيا حوالي 80 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة. وابتداء من هذا الشهر، بدأت روسيا إنتاج حوالي 9.4 مليون برميل يوميًا، باستثناء المكثفات.قبل سنتين، كانت روسيا تنتج أكثر من 11 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك المكثفات، لكن غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية التي أعقبت ذلك دفعتها إلى خفض الإنتاج. ومع ذلك، استطاعت صادرات النفط الخام والوقود العودة إلى مستويات ما قبل الحرب.*إيرانتبلغ احتياطيات إيران من النفط 208.6 مليار برميل، وتنتج حوالي 2.39 مليون برميل يوميًا، لكنها تصدر فقط ما يزيد قليلاً على 760 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات أوبك.يعود سبب الفجوة الكبيرة بين الاحتياطيات والإنتاج والصادرات إلى العقوبات الأمريكية التي أعادت الإدارة السابقة فرضها على إيران. فعلى الرغم من العقوبات -والمفاوضات الفاشلة لإزالتها- تمكنت إيران من تعزيز صادراتها من النفط الخام، حيث تجاوز حجمها 1.13 مليون برميل يوميًا في أواخر سنة 2022. وتضع خططا لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.*كندالدى كندا حوالي 171 مليار برميل من النفط الخام، معظمها من أشكال البيتومين في الرمال الزيتية: يتركز ما يصل إلى 166.3 مليار من الرمال النفطية في ألبرتا، الذي يُمثل عُشر إجمالي احتياطيات النفط في العالم. تعتبر كندا رابع أكبر منتج للنفط في العالم، بمتوسط يومي تجاوز 5 ملايين برميل في السنة الماضية.ومن المثير للاهتمام أن الإنتاج آخذ في الارتفاع، على الرغم من جهود الحكومة الفيدرالية لتقليص الصناعة بسبب بصمتها الكربونية. ومع ذلك، فإن الطلب على النفط يحث المنتجين على ضخ المزيد من النفط. وقد وجدت دراسة استقصائية أجرتها شركة إبسوس لأبحاث السوق مؤخرًا أن كندا تعتبر من الدول الكبرى الموردة للنفط على المستوى العالمي.*المملكة العربية السعوديةتمتلك السعودية، ثاني أكبر منتج في العالم، احتياطيات مؤكدة تبلغ نحو 267 مليار برميل. تجاوز إنتاجها 9 ملايين برميل يوميًا في سنة 2021، ثم ارتفع إلى 11.5 مليون برميل يوميًا في سنة 2022، ليتم خفضه مؤخرًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في إطار الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنتاج في تحالف أوبك بلس.ورغم إحكام قبضتها على الإنتاج، تخطط المملكة لتوسيع طاقتها الإنتاجية من 12 مليون برميل يوميًا حاليًا إلى 13 مليون برميل يوميًا في سنة 2027. وقد حذر بعض المحللين من أن المملكة العربية السعودية على وشك الوصول إلى ذروة إنتاج النفط.*فنزويلاتعتبر فنزويلا من بين أكثر الدول اضطرابًا في العالم، رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في العالم تتجاوز 300 مليار برميل. في المقابل، حالت العقوبات الأمريكية، والأزمة الاقتصادية المزمنة، ناهيك عن الفساد المستشري، دون تحقيق البلاد أقصى استفادة من ثرواتها النفطية.