اقتصادي يكشف المستفيد من انبوب نقل النفط عبر كردستان ويطرح تساؤلاً

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "يصل طول انبوب نفط إقليم كردستان إلى (896) كيلومتراً، ويبدأ الأنبوب من حقل (خورملة) ويمر بين الحقول النفطية في بلوكات (اربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی)، ويمتد الأنبوب داخل أراضي كردستان لمسافة (221) کیلومتراً حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل اراضي الإقليم، وتتقاسم شركتي (كار الكردية 60%) و(روز نفت الروسية 40%) ملكية هذا الجزء، أما الجزء المتبقي من الأنبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله (675) كيلومتراً تحت إشراف شركة (بوتاش) التركية".وأضاف، "ومن بداية عام 2020 وحتى منتصف عام 2021 كمقياس يتضح لنا بأن (70%) من أجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي (كار وروزنفت) و(30%) ذهبت لشركة (بوتاش) التركية"، متسائلاً، "هل من المعقول أن تكون أجور نقل النفط داخل أراضي إقليم كردستان أكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الأراضي التركية، في حين أن (74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية؟".