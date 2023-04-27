أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

في بغداد:سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 140,500 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 142,750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 140,750 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 142,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر شراء الدولار 140,500 لكل 100 دولار