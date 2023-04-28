خبير اقتصادي يكشف تداعيات توقف صادرات نفط كردستان

وأوضح المرسومي في تدوينة تابعها السومرية نيوز، تداعيات التوقف بما يلي:-أولا: اجبرت المشغلين الميدانيين في إقليم كردستان مثل غلف كيستون بتروليوم ودي إن أو النرويجية على إغلاق أو خفض الإنتاج بشكل حاد بسبب سعتها التخزينية المحدودة وأكدت شركة فورزا بتروليوم التي يقع مقرها في كندا والمشغلة لحقل هولير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 15 ألف برميل يوميًا في شمال العراق أن "إنتاجها متوقف في الغالب.ثانيا: تخفيض نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم وانخفاض اسهمها.ثالثا: مغادرة ناقلات عملاقة المنطقة القريبة من خطوط الأنابيب التركية، في إشارة لتأخر تدفق الإمدادات من الإقليم اذ غادرت الناقلتان "نيفرلاند" و"أماكس"، المنطقة القريبة من محطة خطوط الأنابيب في تركيا، بعد ان فشلت الناقلتان في الحصول على أي كميات من نفط كردستان العراق، بينما ما زالت هناك 3 ناقلات متوقفة على أمل الحصول على الخام الكردي، يشار إلى أن الناقلات الخمس التي كانت تنتظر تحميل نفط كردستان، كانت مستأجرة بهدف نقل نحو 4 ملايين برميل من الخام الكردي..رابعا: لجوء الاقليم الى تصدير النفط الى تركيا بواسطة الصهاريج اذ تم تصدير 40 الف برميل يوميا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية من حقل خورمالة النفطي الذي يمثل احد الحقول الثلاثة في كركوك فيما تم تصفية جزء من الانتاج المتبقي في مصافي كردستان وبيع منتجاتها في السوق المحلية.يذكر أن حكومة بغداد وحكومة أربيل وقعتا اتفاقًا مؤقتًا في 4 نيسان يمهّد الطريق لاستئناف الصادرات، لكن ذلك لم يتحقق بعد.