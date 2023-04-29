تقرير دولي: 10 آلاف دولار حصة الفرد العراقي سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي

السومرية نيوز – دوليات



أجرى صندوق النقد الدولي، تقييما حول نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي الإجمالي للدول في العام 2021. وشملت القائمة الدول العربية الأكثر ثراء نزولا إلى الأكثر فقرا.



وجاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا إذ أن نصيب الفرد فيها هو 96.1 ألف دولار سنويا، أما اليمن فكانت الأشد فقرا حيث بلغ نصيب الفرد فيها 1094 دولارا سنويا.

وجاء العراق في المرتبة العاشرة عربياً إذ أن نصيب الفرد فيها هو 10.6 ألف دولار سنويا.



يشار إلى أن القائمة لم تتضمن بيانات كل سوريا، والصومال، وفلسطين، ولبنان، وفيما يلي إنفوغراف يستعرض القائمة: يشار إلى أن القائمة لم تتضمن بيانات كل سوريا، والصومال، وفلسطين، ولبنان، وفيما يلي إنفوغراف يستعرض القائمة: