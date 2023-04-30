الصادرات التركية الى العراق تتراجع في 2023 وخبراء اقتصاد يكشفون الأسباب

وقال رئيس مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، منار العبيدي في تدوينة، ان "الصادرات التركية الى العراق تراجعت في الربع الاول من السنة الحالية بمقدار 17% على اساس سنوي وبمقدار 32% على اساس فصلي لتبلغ قيمة الصادرات التركية الى العراق في الربع الاول من السنة الحالية بحدود 2.2 مليار دولار امريكي بعد ان كانت في الربع الاول من 2022 بحدود 2.7 مليار دولار امريكي وبمقدار 3.3 مليار دولار امريكي في الربع الرابع من 2022".كما تراجعت صادرات المواد الغذائية التي تمثل 30% من مجمل الصادرات التركية الى العراق بنسبة 22% على اساس سنوي وبمقدار 27% على اساس فصلي، اما صادرات تركيا من المواد المصنعة المختلفة والتي تتمثل في الذهب والملابس والاثاث وتشكل ما نسبته 23% من مجمل الصادرات فتراجعت بنسبة 26% على اساس سنوي وبنسبة 43% على اساس فصلي، وفقا للعبيدي.ووفقا للعبيدي، تراجعت صادرات تركيا من المصنوعات الاساسية كالورق والحديد ومختلف المعادن والتي تمثل ما نسبته 22% من مجمل الصادرات بنسبة 13% على اساس سنوي وبنسبة 32% على اساس فصلي.وأضاف، "لم تحقق اي من المنتوجات التركية نسبة نمو سوى المشروبات والسكائر، التي تمثل ما نسبته 1.7% من مجمل الصادرات، التي نمت على اساس سنوي بنسبة 5% ولكن تراجعت على اساس فصلي بنسبة 14%".وبحسب العبيدي، يعود اسباب هذا التراجع الى عاملين اساسين الاول يتعلق بالزلزال الذي ضرب تركيا وأدى الى توقف الكثير من المشاريع وايضا الى صعوبة التحويلات المالية نتيجة الاجراءات الاخيرة في تنظيم التحويلات المالية الى تركيا، كما ساهم ارتفاع مستوى التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية الى انخفاض قيمة البضائع المصدرة الى العراق.