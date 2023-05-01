المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن قروض مبادراته

وذكر البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمراراً للدور التنموي للبنك المركزي العراقي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف السياسة النقدية المختلفة، سيما استقرار المستوى العام للأسعار، أصدر هذا البنك توضيحاً بشأن مبادراته المختلفة"، مؤكداً "استمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة الـ(٤) تريليون دينار حسب التخصيص المتبقي وبمبلغ لا يتجاوز (٥٠) مليون دينار لكل قرض، ولمدة أقصاها (٥) سنوات، على ان تُعتمد الفوائد والعمولات وبقية الاجراءات ذاتها حسب الضوابط الموحدة لهذه المبادرة".وأوضح، أن "مبادرة تمويل شراء وحدات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجدد، مستمرة أيضاً، ضمن مبادرة رصد لها مبلغ قدره (١) تريليون دينار"، مشدداً على أن "الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري وصندوق الاسكان العراقي لمنح القروض السكنية للمواطنين وحسب المبالغ المخصصة مسبقاً، ولم يتوقف هذا البنك عن توفير مبادراته للجهات المذكورة أعلاه ضمن المبالغ المرصودة منذ انطلاق المبادرات، علماً أن قيمة المبادرة ارتفعت منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، ووصلت إلى أكثر من (١٨) تريليون دينار عراقي".ودعا المركزي، المصرف العقاري المملوك من قبل وزارة المالية الاتحادية، وصندوق الإسكان العراقي التابع لوزارة الإسكان والإعمار إلى "زيادة رأسمالهما، لتعظيم مواردهما المالية وزيادة قدرتهما الإقراضية".