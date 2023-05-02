أسعار النفط تعاود الارتفاع في الأسواق العالمية

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.30% إلى 75.89 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.33% إلى 79.57 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بأكثر من 1% وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام.