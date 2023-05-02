استقرار أسعار الذهب قبيل اجتماع "الاحتياطي الأمريكي"

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليسجل 1983.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0528 بتوقيت غرينتش.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1991 دولارا.وهناك توقعات كبيرة بأن يرفع الاحتياطي الاتحادي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو/ أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.استقرار أسعار الذهب وسط حالة حذر قبيل اجتماع "الاحتياطي الأمريكي"وقال أجاي كيديا، عضو مجلس إدارة "كيديا كوموديتيز" في مومباي، إن "أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى 2000 دولار إذا سلط المجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة".ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.87 دولار للأوقية.ونزل البلاتين 0.1% إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1466.36 دولار.