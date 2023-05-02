أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

في بغداد:سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 141,000 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 141,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 141,000 لكل 100 دولار