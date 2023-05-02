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توقف تصدير نفط كردستان ينتظر الحلول.. تحذيرات من تفاقم عجز الموازنة

اقتصاد

2023-05-02 | 06:34
توقف تصدير نفط كردستان ينتظر الحلول.. تحذيرات من تفاقم عجز الموازنة
1,518 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

لا تزال صادرات نفط كردستان من شمال العراق إلى تركيا عالقة رغم مرور أكثر من شهر على وقف التدفقات من كركوك إلى ميناء جيهان، في وقت يحذر فيه خبراء اقتصاد، من زيادة في العجز المالي في الموازنة لعام لسنة 2023.

وكان نفط كردستان العراق إلى تركيا قد توقف في 25 مارس/آذار الماضي، وذلك بعد حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية في فرنسا، الذي تسبّب في توقف نحو 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وبالإضافة إلى وقف صادرات نفط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي باتجاه الأسواق العالمية، نص قرار غرفة التجارة الدولية على أن تدفع أنقرة تعويضات إلى بغداد قدرها 1.5 مليار دولار، وذلك عن الصادرات غير المصرح بها، بين عامي 2014 و2018.

ويُعَد خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان، هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه منه حقول النفط في شمال العراق.

ووقعت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، اتفاقًا مؤقتًا في 4 أبريل/نيسان 2023 يمهّد الطريق لاستئناف الصادرات، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

*شروط تركيا لاستئناف التصدير
الى ذلك، حدد الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي، شرطين أساسيين لاستئناف تصدير نفط كردستان عبر الانابيب إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقفها لمدة تجاوزت الشهر وتسجيل خسائر بأكثر من مليار دولار.

وقال المرسومي، إن "هناك شرطين لاستئناف ضخ النفط عبر الخط التركي، الأول أن تتحمل كردستان الغرامة التي فرضتها المحكمة الدولية على تركيا البالغة 1.471 مليار دولار".

وأضاف: أما الشرط الثاني، فهو أن تستمر تركيا بشراء النفط العراقي بأسعار مخفضة كما جاء بالاتفاق بين كردستان وتركيا الذي يمتد إلى 50 عاما.

*زيارة وفد عراقي مشترك الى تركيا
كما من المنتظر ان يقوم وفد عراقي مشترك من وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان بزيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث مسألة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي عقب توقفه منذ أكثر من شهر، إثر قرار قضائي دولي.

وسيبحث الوفد مع المسؤولين الأتراك إمكانية استئناف تصدير النفط مجدداً عبر ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام حوالي 40 يوماً، كما سيبحث استكمال توقيع العقود النفطية مع 4 شركات عالمية، وتفاصيلها الدقيقة، بما يضمن استئناف تصدير النفط من خلال شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، عبر ميناء جيهان التركي. بحسب مسؤولون عراقيون.

*سيفاقم من عجز موازنة 2023
كما حذر المرسومي، اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار 2023، من زيادة في العجز المالي في الموازنة لعام لسنة 2023 في حال استمرار توقف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان العراق.

وقال المرسومي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "استمرار توقف صادرات نفط كوردستان يتطلب قيام بغداد بتمويل رواتب موظفي الاقليم بنصف مليار دولار أي 650 مليار دينار شهرياً مما سيفاقم من عجز موازنة 2023".
وفي حال استمرار توقف التصدير إلى نهاية العام الحالي (وهي فرضية مستبعدة)، حينها سيتجاوز مجموع الخسائر المالية الـ 8 مليارات من الدولارات، وهذا الرقم الصعب سيضاف إلى عجز موازنة العام الحالي، وستكون له تبعات كبيرة، وبالتالي حتى تركيا ستتعرض لخسائر مالية كبيرة، وهذا الأمر سيجعلها ترضخ لعملية استئناف تصدير النفط مجدداً، بحسب خبراء اقتصاد.

* كردستان تشكو
ومؤخراً أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، عن عدم قدرة حكومة الإقليم على تسديد رواتب الموظفين لشهر إبريل/نيسان، بسبب إيقاف تصدير النفط. كما طالب الحكومة العراقية بتحمّل دفع تكاليف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، كون حكومة الإقليم غير مسؤولة عن توقف الصادرات النفطية.

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد أعلن أنه سيتم في الأيام "القريبة المقبلة"، الإعلان عن استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

وكانت وسائل إعلام كردية قد كشفت عن قيام حكومة إقليم كردستان بإعادة العمل بحقل "خورملة" النفطي الواقع بمدينة أربيل، واستخراج النفط منه، وإرساله إلى المصافي المحلية، بهدف تحويله إلى مشتقات نفطية والاستفادة من النفط الخام، لحين استئناف تصدير النفط عبر تركيا.

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