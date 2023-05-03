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بيانات الوظائف الأمريكية تتسبب بتراجع الدولار

اقتصاد

2023-05-03 | 00:55
بيانات الوظائف الأمريكية تتسبب بتراجع الدولار
539 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

هبط الدولار، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس آذار وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الاحتياطي الاتحادي في مكافحة التضخم.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.029 بالمئة إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 بالمئة أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء. وسينصب تركيز المستثمرين على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.

في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.1012 دولار بعد صعوده 0.2 بالمئة الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

كما زاد الين الياباني 0.11 بالمئة إلى 136.40 للدولار، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة التيسير.
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