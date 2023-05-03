خبير اقتصادي يفصّل رواتب الدرجات الخاصة في موازنة 2023

وكتب المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "عدد الدرجات الخاصة أ هو ٧٦٨ بينما عدد الدرجات الخاصة ب فهو ٥٤٠٧".وأضاف، أن "الرواتب السنوية للدرجات الخاصة أ ٩٢ مليار دينار بينما رواتب الدرجات الخاصة ب السنوية فهي ٣٨٩ مليار دينار وعليه يصبح مجموع الرواتب السنوية للدرجتين أ و ب ٤٨١ مليار دينار".وتابع: "بسبب عدم تفصيل الموازنة لرواتب الدرجات الخاصة تم تقديرها ب ١٠ ملايين دينار شهريا للدرجة أ و ٦ ملايين دينار للدرجة ب اما اعداد الدرجات الخاصة فموجودة تفاصيلها في الموازنة".