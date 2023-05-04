ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم.. خبير اقتصادي يكشف السبب



سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار



في الشمال:

سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولار



في الجنوب:

سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار في بغداد:سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار

*اسباب الارتفاع

كما قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "في بداية شهر نيسان الماضي انخفض سعر الصرف الموازي للدولار مقابل الدينار الى نحو 1400 دينار، وخرج على إثرها الخبراء والسياسيين والمستشارين ليؤكدوا للجمهور صحة توقعاتهم السابقة بانخفاض سعر صرف الدولار مع ان السبب الرئيس يرجع الى ان الايرانيين قرروا التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء في العراق لانهم قرروا يدفعون أحيانا حوالي 40٪ اضافية مقابل كل مليون دولار يصرفونها، وهي أموال تذهب الى السماسرة والوسطاء ومهربي الدولار الذين يحولون الأموال الى خارج العراق".



وتابع، "مع ان العراق باع في شهر نيسان 3.5 مليار دولار إلا ان سعر الدولار في السوق الموازي ارتفع من جديد وعاد الى مستوى 1450 دينار بسبب العودة الى آلية تمويل التجارة مع إيران من خلال الدولار النقدي بعد ان شددت امريكا من قيودها على الحوالات المصرفية".



وأوضح، "سأكرر ما نشرته سابقا واقول أكثر من ذلك بأنه لو استخدم البنك المركزي العراقي كل احتياطاته النقدية فلن يتطابق سعر الصرف الرسمي للدولار مع السعر الموازي مادامت هناك تجارة كبيرة مع إيران تزيد عن 10 مليارات دولار سنويا وما دام قطاع التصدير الايراني الى العراق يشغل أكثر من مليون عامل إيراني".



