النقد الدولي يحذر من سيناريو "مرعب" للاقتصاد العالمي

وقالت المسؤولة في منتدى في بروكسل: "بعد عقود من التكامل العالمي هناك خطر متزايد من أن العالم قد ينقسم إلى تكتلات اقتصادية متحاربة. سيكون هذا السيناريو ضارا للجميع، بما في ذلك السكان في أوروبا".ووصفت المسؤولة الوضع الحالي بأنه "لحظة خطيرة في التاريخ"، وأضافت أن خطر الانقسام يتزايد مع مرور العالم بفترة نمو اقتصادي عالمي دون "المعايير التاريخية".وفي نيسان الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة للعام 2023 وإلى 3 في المائة في عام 2024. كذلك حذرت المنظمة الدولية من احتمال حدوث تباطؤ إلى مستوى أقل من 2% بنهاية العام الحالي.