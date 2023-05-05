خلال 2023.. النفط يتجه صوب تسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية

ورغم ارتفاع اليوم، لازال خام نايمكس الأميركي، متراجعا بنحو 10 بالمئة هذا الأسبوع بعد تراجع استمر أربعة أيام، كما تراجع خام برنت، بقرابة 9 بالمئة خلال الأسبوع.تعرضت أسعار النفط، لضربة بسبب القلق المتزايد من أن الاقتصاد الأميركي، في طريقه للانزلاق إلى الركود، مما قد يضر الطلب على النفط، إضافة إلى متابعة المستثمرين لعلامات عدم الاستقرار المستمر بين البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.أسعار النفط تراجعت 14 بالمئة هذا العام، حتى بعد قرار مجموعة أوبك بلس، خفض الإنتاج اعتبارا من هذا الشهر.وجاء تراجع الأسعار، بالرغم من علامات القوة في سوق النفط الفعلي، مما يشير إلى أن عمليات البيع في السوق كانت مفرطة دون أكثر من اللازم، فالرئيس التنفيذي لشركة شل، وائل صوان، قال هذا الأسبوع، إن السوق كانت في الواقع "تعاني نقصا شديد في المعروض".شهدت تحركات النفط اليوم ارتفاعا، فقد ارتفع خام برنت بـ 0.9 بالمئة إلى 73.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع خام نايمكس بـ 0.85 بالمئة إلى 69.13 دولار للبرميل.