ارتفاع صادرات السيارات الامريكية الى العراق.. خبراء يكشفون الأسباب

وقال رئيس مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "صادرات السيارات الامريكية الشخصية الى العراق ارتفعت بنسبة 306% على اساس فصلي وبنسبة 931% على اساس سنوي لتبلغ مجمل السيارات المصدرة الى العراق من الولايات المتحدة الامريكية 1021 سيارة في الربع الاول من 2023 مقارنة مع 99 سيارة فقط في الربع الاول من 2022".كما ارتفع معدل قيمة السيارات المستوردة من 8500 دولار في الربع الاول من عام 2022 الى 32 ألف دولار للسيارة الواحدة في الربع الاول من 2023، وبلغت قيمة السيارات الامريكية المصدرة الى العراق في الربع الاول من 2023 بحدود 32 مليون دولار مقارنة مع 8.5 مليون دولار في الربع الاول من 2022، وفقا للعبيدي.وعن أسباب الارتفاع، بين العبيدي ان "هذا الارتفاع يعود نتيجة الطلب المتزايد على السيارات الامريكية رباعية الدفع في العراق وارتفع الحصة السوقية للسيارات الامريكية على حساب باقي انواع المناشيء الأخرى".