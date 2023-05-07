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ارتفاع اسعار ايجارات السكن في العراق وخبراء اقتصاد يبينون الأسباب والحلول
اقتصاد
2023-05-07 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
1,683 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
شهدت المحافظات العراقية وتحديداً العاصمة بغداد، خلال الفترة الماضية ارتفعت ايجارات السكن بنسب متفاوتة باستثناء محافظات إقليم كردستان، في وقت بين فيه خبراء اقتصاد، أسباب الارتفاع وسبل معالجة هذه الظاهرة.
* تتجاوز حاجز الـ 50%
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "ايجارات السكن ارتفعت بنسب متفاوتة في مختلف محافظات العراق مقارنة مع عام 2012 باستثناء محافظات الاقليم التي انخفضت فيها الإيجارات او لم تتغير منذ ذلك الوقت، كما ارتفعت ايجارات السكن في بعض المحافظات لتتجاوز حاجز الـ 50% وكما موضح في الرسم التخطيطي ادناه.
*الأسباب والحلول
وأضاف ان "هذه الزيادة سببها غياب استراتيجية للإسكان وللاستثمار العقاري وتعد فشل كبير لسياسات الاستثمار وسياسات مبادرات الاسكان والتي لم تستطع تحقيق الهدف الاساس وهو توفير سكن بأسعار مناسبة للمواطن العراقي"، مشيرا الى ان "اقليم كردستان تبنى سياسة توسعية واضحة ادت الى تراجع اسعار الايجارات فيها من خلال التوسع العمودي والافقي وباليات استثمار وبدون مبادرات تمويلية".
وتابع، "بالمقابل فأنه تم صرف أكثر من 11 ترليون دينار على مبادرات الاسكان والبناء وتم استهلاكها على مشاريع لم تراعي ضرورة الخروج من مركز المدينة مما حافظ وزاد من اسعارها وارتفاع ايجاراتها وهذا خلل يحسب على هيئة الاستثمار الفاقدة لاستراتيجية الاستثمار العقاري والسكني".
كما أشار العبيدي الى ان "العراق ينمو بنسبة 2.5% سنويا وبارتفاع في عدد سكانه يبلغ أكثر من مليون نسمة سنويا وعدد المواطنين الذين تقل اعمارهم عن 20 سنة يبلغ بحدود 15-20 مليون نسمة وهذا العدد خلال السنوات الخمسة والعشرة سيشكلون ضغطا كبيرا على السكن والايجارات ومن المرجح ان تستمر الايجارات بالصعود مالم يتم تبني خطط لبناء أكثر من عشر مدن جديدة خارج المدن الحالية وبناء ما لا يقل عن 10 مليون وحدة سكنية وهذا يتطلب معايرة خطط هيئات الاستثمار مع سياسات التمويل لدى البنوك ووزارة التخطيط ووزارة الإسكان".
وذكر، "اما الاستمرار ببناء مجمعات في داخل المدن فما هو الا تحويل المشكلة من منطقة الى منطقة اخرى وخصوصا ان اغلب المشاريع لا تعتبر سكن مناسب وبأسعار مناسبة للشباب الباحثين عن السكن".
ويشكو الناس من الغلاء والارتفاع الكبير لأسعار إيجارات الشقق والعقارات في العاصمة بغداد، وخاصة في مناطق الكرادة والمنصور والجادرية، مركز بغداد ورئتها وواجهتها أمام العالم.
وبحسب مراسل السومرية، فأن أقل سعر لإيجار الشقق السكنية في الكرادة والمنصور، يناهز 500 ألف دينار عراقي"، مضيفاً ان " الأسعار تصعد من 500 ألف وصولا إلى مليون ونصف دينار عراقي للشقق السكنية، وذلك حسب حجمها ونظافتها وحداثتها من حيث التشييد".
وعادة ما تكون أسعار إيجارات الشقق السكنية مناسبة في بقية المحافظات العراقية، سواء الجنوبية منها أو الوسط أو إقليم كردستان، إذ تبدأ أسعار إيجارات الشقق في تلك المحافظات من 200 ألف دينار، وتصل كحد أقصى إلى 650 ألف دينار، والمتوسط الطبيعي للأسعار، هو 400 ألف دينار عراقي.
المحرر:
كرار جاسم
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