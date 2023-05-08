عالمياً.. ازدياد بريق المعدن الأصفر مع تراجع الدولار

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2029.30 دولار.وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن أي مؤشرات على تراجع التضخم ستضعف العملة الأمريكية بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب.وأضاف ووترر أن الذهب سيكون من بين "المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلا وليس آجلا.وتزيد حالة الضبابية الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة من الطلب على السبائك التي لا تدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.67 دولار للأوقية.كما صعد كل من البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1513.11 دولار.