انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

وانخفض سعر خام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.70 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.92 دولار في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.وتنتظر الأسواق أرقام تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقررة غدا الأربعاء تحسبا لأي مؤشر على القرار التالي بخصوص الفائدة.وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيرا الأسبوع الماضي فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف أوبك+ الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو.