أسعار صرف الدولار في اسواق العراق اليوم

في بغداد:سعر شراء الدولار 145,750 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 143,750 لكل 100 دولارفي الشمال:سعر شراء الدولار 146,250 لكل 100 دولارسعر بيع الدولار 144,250 لكل 100 دولارفي الجنوب:سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 250 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولار