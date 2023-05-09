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سوق العملات.. الدولار الأمريكي يُحلق واليوان الصيني يُعاين الأضرار
اقتصاد
2023-05-09 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,211 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعدما أظهر مسح أن أوضاع الائتمان في الولايات المتحدة أقل قتامة من المتوقع، فيما داعب الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في عام وسط توقعات بأن يرفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
ولم تتأثر العملات كثيرًا، ببيانات أظهرت انكماشًا حادًّا للواردات الصينية في أبريل/ نيسان على أساس سنوي مع نمو الصادرات بوتيرة أبطأ في مارس/ آذار.
وانخفض اليوان الصيني في الأسواق الخارجية 0.1% إلى 6.9282 يوان للدولار وخسر اليوان في المعاملات المحلية بنفس النسبة مسجلًا 6.9218 يوان للدولار.
وقال مات سيمبسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس "ثارت شكوك حول قابلية أرقام التجارة القوية للشهر الماضي للاستمرار ويبدو أن الأمر كذلك حتى الآن".
وأضاف "يمكن أن يغذي ذلك المخاوف من تراجع النمو خصوصًا بالنظر إلى ضعف مؤشر مديري المشتريات في أبريل".
وأشار مؤشر مديري المشتريات الرسمي بالصين الشهر الماضي، انكماش نشاط الصناعات التحويلية على غير المتوقع في أبريل/ نيسان، وهي علامة أخرى على عدم استقرار التعافي الاقتصادي بالبلاد بعد جائحة كوفيد.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.03% إلى 0.6783 دولار مقتربًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6804 دولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.08% إلى 0.6340 دولار لكنه لم يبتعد عن أعلى مستوياته في شهر البالغ 0.63585 دولار المسجل في الجلسة الماضية.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلى 4.5% في إطار محاولاته كبح أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
واستقر مؤشر الدولار عند نحو 101.44، متخليًا عن بعض مكاسبه المبكرة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وارتفع الين الياباني نحو 0.15% إلى 134.92 ين للدولار.
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تداولاته 1.2618 دولار، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في عام المسجل الجلسة الماضية عند 1.2668 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي يوم الخميس.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلى 4.5% في إطار محاولاته كبحَ أعلى مستوى للتضخم بين جميع الاقتصادات المتقدمة.
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