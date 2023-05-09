لجنة برلمانية تكشف عن أرقام تخص الموازنة وسلم الرواتب

كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، الثلاثاء، عن أرقام تخص مشروع الموازنة العامة للبلاد، مؤكداً وجود "إجحاف" لتسع محافظات"، فيما أشار الى أن سلم الرواتب يحتاج 16 تريليون دينار.



وقال الحسيني خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "هناك إجحاف لتسع محافظات في مشروع الموازنة"، مشيراً الى أن "تنمية الأقاليم مبالغها ترليونين ونصف التريليون دينار للمحافظات التسع".

واعتبر الحسيني أن "إقرار الموازنة يجب أن يكون ليس على حساب محافظات الجنوب"، مطالباً بـ"تصحيح المسار".

وكشف أن "محافظات الوسط والجنوب 60% من سكانها يعتاشون على مهنة الزراعة"، مضيفاً أن "أهل الجنوب ظلموا أكثر من 60% بجانب الخدمات".

وبشأن سلم الرواتب، قال الحسيني أن "سلم الرواتب يحتاج 16 تريليون دينار"، موضحاً "إذا ما ذهبنا باستحصال الديون سيقر سلم الرواتب".