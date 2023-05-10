للشهر العاشر على التوالي.. التضخم في أمريكا يواصل التراجع

وجاءت أرقام التضخم السنوي في أميركا أفضل من تقديرات المحللين التي توقعت استقراره عند 5 بالمئة دون تغيير عن مارس.وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع التوقعات، وذلك بعد أن تباطأ في مارس الماضي إلى 0.1 بالمئة.وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الأغذية والوقود- فقد تراجع في أبريل الماضي إلى 5.5 بالمئة، بما يتوافق مع التوقعات، وذلك مقابل 5.6 بالمئة في مارس.