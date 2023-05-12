أرقام صندوق النقد الدولي عن العراق في دائرة الشك.. خبير اقتصادي يوضح

وذكر المرسومي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "صندوق النقد الدولي مؤسسة نقدية عالمية تضم مجموعة من المع الخبراء في شؤون المال والنقد في العالم ومن جنسيات مختلفة ولكن للأسف نلاحظ بأن بعض البيانات التي ينشرها الصندوق تفتقد الى الدقة".وأضاف، "من ما صدر مؤخرا عنه بأن استيرادات العراق من السلع والخدمات بلغت 105 مليار دولار عام 2022 وهو رقم غير صحيح ولا يتناسب مع مبيعات الدولار السنوية للبنك المركزي العراقي وبعيد جدا عن الرقم الذي نشره البنك المركزي العراقي ضمن ميزان المدفوعات الذي يتضمن استيرادات العراق لعام 2022 اذ بلغت استيرادات السلع والخدمات 55 مليار دولار منها 17.5 مليار دولار لاستيرادات الحكومة و37.5 مليار دولار لاستيرادات القطاع الخاص".