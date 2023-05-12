الثالثة خلال أسبوع.. استمرار خسائر النفط في السوق العالمي

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 74.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1707 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 55 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 70.32 دولار.والخامان في طريقهما لتكبد خسارة أسبوعية بأكثر من واحد في المئة.وتمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو الجمعة وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ شباط إذ أدت حالة عدم التيقن إزاء سقف الدين والسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تحول المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذا آمنا.ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.وتزايدت المخاوف من دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، في حالة من الركود بعد إرجاء البت في رفع سقف ديون الحكومة الأميركية وتزايد القلق بخصوص تعثر بنك إقليمي آخر.وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير وأضافت أن ارتفاع الطلب من الصين سيعوض أثر المخاطر الاقتصادية.