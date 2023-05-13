يمتلك نسبة تبلغ 11%.. اقتصاديون: عدم وجود دور لشركة الاستثمارات العربية بالعراق

وقالت مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ان "أجمالي موجودات الشركة 1.8 مليار دولار امريكي ويمتلك العراق نسبة فيها تبلغ 11%"، مشيرة الى ان "عضو مجلس الادارة الحالية عن العراق وزيرة المالية طيف سامي".وبحسب رئيس المؤسسة منار العبيدي، فأن مجمل استثمارات الشركة في الدول العربية بلغت كما يلي:السعودية 31%السودان 27%مصر 19%الاردن 7%البحرين 4%عمان 2%المغرب 4%الجزائر 2%قطر 2%الامارات 1%وأضاف العبيدي، ان "نسبة الاستثمارات لهذه الشركة في العراق 0% على الرغم من ان العراق المستثمر الرابع فيها من ناحية القيمة وبنسبة مشاركة 11% بعد السعودية التي تملك 16.56% ثم البحرين 16.56% ثم الامارات وبنسبة 13.58% ".وتابع، "السؤال ما هو دور عضو مجلس الادارة في القدرة على جذب استثمارات هذه الشركة الى العراق للاستفادة على الاقل من مساهمة العراق في هذه الشركة".