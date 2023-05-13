نمو التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج.. كيف يستفيد العراق من ذلك؟

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، انه "في عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج 18 مليار دولار، أما في العام الماضي 2022 بلغ 20 مليار دولار"، مشيرا الى ان "نسبة النمو التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج بلغت 14%".كما بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والصين في عام 2013، 28 مليار دولار، بينما في عام 2022 فقد بلغ 40 مليار دولار، حيث بلغت نسبة النمو 37%، بحسب العبيدي.وأضاف، انه "في عام 2013 بلغ حجم التبادل بين تركيا والهند وباكستان 8 مليار دولار وعام 2022 بلغ 12 مليار دولار، حيث بلغت نسبة النمو 60%"، لافتا الى ان "حجم التبادل التجاري بين كل من تركيا من جهة ودول الخليج والصين والهند وباكستان بلغ أكثر من 74 مليار دولار".