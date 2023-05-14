العراق في المرتبة الثامنة عالمياً بإنشاء خطوط أنابيب النفط.. هذه القائمة

وذكر المعهد بعد مراجعة المشاريع النفطية في دول مختلفة، أن 9100 كيلومتر من خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم، كما تم التخطيط لإنشاء 21900 كيلومتر من خطوط الأنابيب. ويقدر إجمالي تكلفة إنشاء هذه الخطوط بحوالي 131.9 مليار دولار.وبناءً على ذلك، هناك ما مجموعه 31 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب النفط في العالم قيد الإنشاء أو التخطيط. وقد زاد هذا الرقم بنسبة 30٪ مقارنة بالعام السابق، بحسب المعهد.ويقع حوالي نصف خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء أو المخطط لها في إفريقيا وآسيا، بما في ذلك 4400 كيلومتر من خطوط الأنابيب قيد الإنشاء بتكلفة 14.4 مليار دولار و10800 كيلومتر من خطوط الأنابيب المخطط لها بتكلفة 59.8 مليار دولار.ووضع معهد الأبحاث الأمريكي هذا إيران على رأس قائمة بحثه من خلال تقديم أول 20 دولة في العالم من حيث طول خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء.وعلى الرغم من أن إيران تخضع لعقوبات الولايات المتحدة غير القانونية، إلا أنها تعمل على أكبر مشروع لأنابيب النفط. يقدر طول خطوط أنابيب النفط قيد الإنشاء في إيران بأكثر من 1900 كيلومتر، وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم.واحتلت الهند المرتبة الثانية بعد إيران. إذ تعمل على إنشاء 1630 كيلومترًا من خطوط أنابيب النفط في أراضيها. وجاءت النيجر في المرتبة الثالثة في إنشاء 1200 كيلومتر من خطوط الأنابيب. كندا وبنين والصين وتايلاند والعراق وروسيا والأرجنتين وأمريكا ومقدونيا الشمالية وبولندا والأردن وبلغاريا وأنغولا وسوريا وكينيا وزامبيا وتنزانيا في المراتب التالية على التوالي، وفقا للمعهد.