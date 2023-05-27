"طريق التنمية".. استثمارات واعدة وتبادلات تجارية عالمية مركزها العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اختتام اعمال المؤتمر، ان "رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به".واضاف ان "الوفود المشاركة ناقشت عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية"، كما جرى البحث في "أهمية المشروع لدول المنطقة، والشراكات الإقليمية وسبل توطيدها، والوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وتأسيس منصّات تنموية اقتصادية تعزز من قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية".وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع، والإمكانيات التي يقدمها في الترابط الإقليمي، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية".كذلك جرى خلال المؤتمر "استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله".وانتهى المؤتمر إلى "تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الستراتيجي".السعودية: تصاعد في حركة نقل البضائع والمسافرين بين البلدينتحدث ممثل الوفد السعودي، وزير النقل صالح الجاسر، عن انعقاد مجلس التنسيق العراقي السعودي والتبادل التجاري، و"التصاعد" في حركة نقل البضائع والمسافرين عبر منفذ عرعر - جميمة، الذي وصل إلى عبور 6 آلاف معتمر يوميًا، خلال الأسابيع الماضي".وتحدث الوزير السعودي عن "ارتفاع التبادل التجاري ونقل الأفراد مع العراق".وقال الجاسر في مؤتمر صحفي إن "الرحلات الجوية بين السعودية والعراق ستشهد "تضاعفًا" في عددها نهاية العام الحالي 2023".قطر: شاركنا لمعرفة طبيعة المشروع وامكانية تنفيذهفيما قال وكيل وزارة النقل لدولة قطر حمد عيسى إن "مشاركة دولته في المؤتمر جاءت "لمعرفة طبيعة مشروع طريق التنمية وإمكانية تنفيذه في المرحلة المقبلة وما هي الأهداف منه"، قبل أن "يدرس" مجلس التعاون الخليجي "آلية الاستفادة من المشروع".وعلى الرغم من التساؤلات، إلا أن ممثل قطر أكد أيضًا أن "مشروع طريق التنمية "له صدى إيجابي واقتصادي وبيئي مستدام في المنطقة".تركيا: نحن شريك رسمي في طريق التنميةأما ممثل الوفد التركي علي رضا غوناي، وهو سفير تركيا لدى بغداد، فقال إن "بلاده شريكة رئيسة في طريق التنمية" الذي عدّه "مكسبًا للجميع"، وأنه "يزيد الترابط بين دول المنطقة".وقال ممثل تركيا في كلمته خلال المؤتمر، إن "المسؤولية تكمن في إزالة الحواجز للتجارة بين العراق وتركيا".وفي وقت سابق، قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن "بلاده ترغب في العمل مع العراق لتحقيق هدف طريق التنمية "المهم استراتيجيًا" بالنسبة لتركيا والعراق والمنطقة، والذي سيعود بالفائدة إلى "ملايين الأشخاص" عبر القيمة المضافة، حسب وصفه".إيران: هناك الكثير من الإمكانيات والفرص في طريق التنميةوتحدث كيل وزارة النقل الإيراني، أفندي زاده، في تصريح صحفي عن "الكثير من الإمكانيات والفرص في قضية ممرات السكك الحديدية" وأشار أيضًا إلى أن ربط سكك الحديد من الشلامجة إلى البصرة "هو المشروع الكبير بين العراق وإيران" والذي سيبدأ بالتفاصيل خلال أيام".وكان مجلس الوزراء العراقي أقر قبل أيام توصيات عدّة بهذا الصدد، من بينها تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة - شلامجة) وتسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام وإزالة التجاوزات على مسار خط السكة".وتحدث الوزير الإيراني عن دور بلاده في مجال "الترازنيت" إلى روسيا وآسيا الوسطى، وتطلعاتها في "نقل البضائع إلى أوروبا عبر إيران أو العراق"، معتبرًا "طريق التنمية "فرصة ممتازة لجميع دول المنقطة لتنفتع بشكل عام".وسبق للسوداني أن أشار في افتتاح المؤتمر إلى توفير الطريق "أكثر من 1200 كم من السكك الحديدية" فضلًا عن "طرق سريعة لنقل البضائع".البنك الدولي: العراق يحتاج إلى 21 مليار دولار استثمارات في قطاع النقلبدوره ممثل البنك الدولي أكد الحديث عن "ترابط العراق والمنطقة عبر مشروع طريق التنمية، وكذلك "التزام" البنك بدعم العراق "في تحديث البنى التحتية".ولفت ممثل البنك خلال كلمته في المؤتمر إلى حاجة العراق للاستثمار في قطاع النقل بمبلغ يتجاوز 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".سوريا: حريصون على تكامل الربط السككي الثلاثي بين سوريا والعراق وإيرانمن جهته أكد ممثل سوريا في المؤتمر، زهير خزيم، حرص سوريا على "تكامل الربط السككي الثلاثي بين سوريا والعراق وإيران" وخطوات "إعادة تأهيل السكك فيها"، مشيرًا في كلمته خلال المؤتمر إلى "حيوية طريق التنمية ومزاياه التنموية والاقتصادية".