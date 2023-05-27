Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نائب عن الديمقراطي: لدينا ملاحظات خطيرة على الموازنة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"طريق التنمية".. استثمارات واعدة وتبادلات تجارية عالمية مركزها العراق

اقتصاد

2023-05-27 | 13:03
&quot;طريق التنمية&quot;.. استثمارات واعدة وتبادلات تجارية عالمية مركزها العراق
1,020 مشاهدة

احتضنت بغداد، اليوم السبت، مؤتمر طريق التنمية، بمشاركة وزراء النقل أو من يمثلهم من دول؛ المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية التركية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، ودولة الإمارات العربية المتّحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اختتام اعمال المؤتمر، ان "رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الحاضرة والمستقبلية لمشروع طريق التنمية، وترابط أسباب التكامل الاقتصادي لدول المنطقة مع المصالح والشراكات التي سيعززها مسار الطريق، وكلّ المشروعات المرتبطة به".

واضاف ان "الوفود المشاركة ناقشت عملية الشروع في الخطوات التنفيذية، وتحويل التفاهمات بين قادة وزعماء الدول إلى خارطة طريق تشهد البدء بالمشاريع التنموية المتعلقة بطريق التنمية"، كما جرى البحث في "أهمية المشروع لدول المنطقة، والشراكات الإقليمية وسبل توطيدها، والوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، وتأسيس منصّات تنموية اقتصادية تعزز من قدرة شعوب المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية".

وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لطرق الوسائط المتعددة التي يتضمنها المشروع، والإمكانيات التي يقدمها في الترابط الإقليمي، بالإضافة إلى البنى التحتية التي تنوّع قطاعات النقل والصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وما سيُتاح من استثمارات في المطارات والقطارات السريعة والطرق البرية".

كذلك جرى خلال المؤتمر "استعراض المسار الذي يبتدئ من ميناء الفاو وتكامله مع موانئ المنطقة وصولاً إلى الحدود التركية، ودراسات الجدوى ونتائج العمل مع الجهات الاستشارية، والجدول الزمني للتنفيذ، والعوائد المالية التي يوفّرها، والبيانات المتعلّقة بكلّ تفاصيله".

وانتهى المؤتمر إلى "تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الستراتيجي".

السعودية: تصاعد في حركة نقل البضائع والمسافرين بين البلدين
تحدث ممثل الوفد السعودي، وزير النقل صالح الجاسر، عن انعقاد مجلس التنسيق العراقي السعودي والتبادل التجاري، و"التصاعد" في حركة نقل البضائع والمسافرين عبر منفذ عرعر - جميمة، الذي وصل إلى عبور 6 آلاف معتمر يوميًا، خلال الأسابيع الماضي".

وتحدث الوزير السعودي عن "ارتفاع التبادل التجاري ونقل الأفراد مع العراق".

وقال الجاسر في مؤتمر صحفي إن "الرحلات الجوية بين السعودية والعراق ستشهد "تضاعفًا" في عددها نهاية العام الحالي 2023".

قطر: شاركنا لمعرفة طبيعة المشروع وامكانية تنفيذه
فيما قال وكيل وزارة النقل لدولة قطر حمد عيسى إن "مشاركة دولته في المؤتمر جاءت "لمعرفة طبيعة مشروع طريق التنمية وإمكانية تنفيذه في المرحلة المقبلة وما هي الأهداف منه"، قبل أن "يدرس" مجلس التعاون الخليجي "آلية الاستفادة من المشروع".

وعلى الرغم من التساؤلات، إلا أن ممثل قطر أكد أيضًا أن "مشروع طريق التنمية "له صدى إيجابي واقتصادي وبيئي مستدام في المنطقة".

تركيا: نحن شريك رسمي في طريق التنمية
أما ممثل الوفد التركي علي رضا غوناي، وهو سفير تركيا لدى بغداد، فقال إن "بلاده شريكة رئيسة في طريق التنمية" الذي عدّه "مكسبًا للجميع"، وأنه "يزيد الترابط بين دول المنطقة".
وقال ممثل تركيا في كلمته خلال المؤتمر، إن "المسؤولية تكمن في إزالة الحواجز للتجارة بين العراق وتركيا".

وفي وقت سابق، قال رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن "بلاده ترغب في العمل مع العراق لتحقيق هدف طريق التنمية "المهم استراتيجيًا" بالنسبة لتركيا والعراق والمنطقة، والذي سيعود بالفائدة إلى "ملايين الأشخاص" عبر القيمة المضافة، حسب وصفه".

إيران: هناك الكثير من الإمكانيات والفرص في طريق التنمية
وتحدث كيل وزارة النقل الإيراني، أفندي زاده، في تصريح صحفي عن "الكثير من الإمكانيات والفرص في قضية ممرات السكك الحديدية" وأشار أيضًا إلى أن ربط سكك الحديد من الشلامجة إلى البصرة "هو المشروع الكبير بين العراق وإيران" والذي سيبدأ بالتفاصيل خلال أيام".

وكان مجلس الوزراء العراقي أقر قبل أيام توصيات عدّة بهذا الصدد، من بينها تمليك أراضي مشروع خط سكة حديد (بصرة - شلامجة) وتسليم مواقع الأراضي لحقول الألغام وموقع الجسر الملاحي على شطّ العرب إلى السكك الإيرانية؛ للبدء بإجراءات تطهير الألغام وإزالة التجاوزات على مسار خط السكة".

وتحدث الوزير الإيراني عن دور بلاده في مجال "الترازنيت" إلى روسيا وآسيا الوسطى، وتطلعاتها في "نقل البضائع إلى أوروبا عبر إيران أو العراق"، معتبرًا "طريق التنمية "فرصة ممتازة لجميع دول المنقطة لتنفتع بشكل عام".

وسبق للسوداني أن أشار في افتتاح المؤتمر إلى توفير الطريق "أكثر من 1200 كم من السكك الحديدية" فضلًا عن "طرق سريعة لنقل البضائع".

البنك الدولي: العراق يحتاج إلى 21 مليار دولار استثمارات في قطاع النقل
بدوره ممثل البنك الدولي أكد الحديث عن "ترابط العراق والمنطقة عبر مشروع طريق التنمية، وكذلك "التزام" البنك بدعم العراق "في تحديث البنى التحتية".

ولفت ممثل البنك خلال كلمته في المؤتمر إلى حاجة العراق للاستثمار في قطاع النقل بمبلغ يتجاوز 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".

سوريا: حريصون على تكامل الربط السككي الثلاثي بين سوريا والعراق وإيران
من جهته أكد ممثل سوريا في المؤتمر، زهير خزيم، حرص سوريا على "تكامل الربط السككي الثلاثي بين سوريا والعراق وإيران" وخطوات "إعادة تأهيل السكك فيها"، مشيرًا في كلمته خلال المؤتمر إلى "حيوية طريق التنمية ومزاياه التنموية والاقتصادية".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Play
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Biotic
Play
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
Play
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
02:03 | 2023-05-26
Play
نشرة ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
02:03 | 2023-05-26
علناً
Play
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
Play
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
Play
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Play
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Morning Live
Play
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
Play
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
Play
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
Play
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
Play
مع مشعان الجبوري - الحلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-05-23
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Play
من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-27
Biotic
Play
Biotic
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
Play
فرط التعرق الاسباب والعلاج - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-26
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
02:03 | 2023-05-26
Play
نشرة ٢٦ أيار ٢٠٢٣ | 2023
02:03 | 2023-05-26
علناً
Play
علناً
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
Play
ابرز الخلافات على الموازنة وكم تبلغ حصة محافظات الوسط والجنوب - الحلقة ٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-25
بعد التحري
Play
بعد التحري
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
Play
التطرف الديني في العراق..جماعات بين لباس الدين والسياسة - الحلقة ٥ | الموسم 3
14:30 | 2023-05-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Play
النجف الأشرف..الكوفة - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
07:08 | 2023-05-25
Morning Live
Play
Morning Live
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
Play
الانفلاونزا الصيفية وكيفية الحماية منها - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-25
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
Play
من النجف.. أطيب الأكلات الشعبية وأجمل الأسواق - حلقة ٥ | الموسم 5
14:30 | 2023-05-24
لقطات
Play
لقطات
صنع في العراق.. إنتاج المحولات الكهربائية | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-24
Play
صنع في العراق.. إنتاج المحولات الكهربائية | 52 دقيقة
13:00 | 2023-05-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
Play
المنتجات العراقية المحلية - حلقة ٣ | الموسم ٥
17:00 | 2023-05-23
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.