بالوثيقة.. نائب رئيس البرلمان يدعو لتعليق أعمال اللجنة المالية

دعا نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، السبت، بتعليق أعمال اللجنة المالية البرلمانية.

وبحسب وثيقة موقعة باسم عبد الله، فإن "عدد اعضاء اللجنة الحاضرين 24 عضوا وفي ذلك مخالفة صريحة لاحكام النظام الداخلي لمجلس النواب".

وبرزت خلافات قوية داخل مجلس النواب تخص مشروع قانون الموازنة، لاسيما بعد مناقشة بنودها داخل اللجنة المالية البرلمانية.