العراق بالمرتبة الثالثة في قائمة مصدري النفط الخام الى الصين.. اقتصادي يكشف التفاصيل

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "معدل الصادرات اليومي للنفط الخام من العراق الى الصين لشهر ابريل 2023 بلغ 1.16 مليون برميل بتراجع شهري بلغت نسبته 22% مقارنة مع شهر اذار من نفس السنة وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 15% مقارنة مع شهر ابريل من 2022".وتمثل صادرات العراق من النفط الخام الى الصين ما نسبته 11% من مجمل استيرادات الكلية للصين من النفط الخام وبذلك يحتل العراق المركز الثالث في قائمة مصدري النفط الخام الى الصين، وفقا للعبيدي.تمثل صادرات العراق من النفط الخام الى الصين ما نسبته 39% من مجمل صادرات النفط الخام العراقي وتحتل الصين الدولة الاولى في قائمة العراق للدول الاكثر تصديرا للنفط الخام.وتحتل السعودية المركز الاول في قائمة مصدري النفط العالميين الى الصين وبمعدل 2 مليون برميل يوميا تليها روسيا وبواقع 1.76 مليون برميل يومي.وتراجعت صادرات النفط الى الصين في ابريل 2023 مقارنة مع شهر اذار 2023 نتيجة تراجع الطلب في الصين على النفط الخام، بحسب العبيدي.