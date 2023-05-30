العراق يشتري كمية جديدة من الذهب ويحافظ على المرتبة الـ30 عالمياً

وذكرت دائرة الاستثمارات بالبنك المركزي العراقي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "باشرت بشراء كميات جديدة من الذهب تقارب 2.3 طناً، والذي ترتب عليه زيادة حيازاته من هذا المعدن بنسبة 1.79%، ليصبح مجموع ما يمتلكه (132,74) طناً، محافظاً على تسلسله في المرتبة (30) ضمن ترتيب حيازات الذهب لدول العالم".وأضافت، أن "الشراء جاء بهدف زيادة حيازاته من الذهب في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم".يذكر أن الذهب يعدُّ من أهم مكونات الاحتياطات التي تحتفظ بها البنوك والمؤسسات المالية الدولية، إذ تعْمَد هذه البنوك والمؤسسات إلى زيادة احتياطاتها من هذا المعدن بصورة مستمرة، لما لهذا الاجراء من انعكاس إيجابي على الملاءة المالية لهذه المؤسسات والجدارة الائتمانية لدولها.