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بالأرقام.. العراق في المرتبة الثالثة بالتبادل التجاري مع الصين واقتصادي يكشف "مفارقة"

اقتصاد

2023-05-30 | 06:21
بالأرقام.. العراق في المرتبة الثالثة بالتبادل التجاري مع الصين واقتصادي يكشف &quot;مفارقة&quot;
1,861 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

أحتل العراق، المرتبة الثالثة بالتبادل التجاري مع الصين وبقيمة بلغت 12.4 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 5.4% خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان "التبادل التجاري بين مجموعة دول عربية ودول الشرق الاوسط مع الصين ارتفع في الربع الاول من 2023 بنسبة 5% مقارنة مع الربع الاول من 2022 وليبلغ مجمل التبادل التجاري مع هذه الدول ما قيمته 113 مليار دولار امريكي".

وأضاف، ان "السعودية احتلت المركز الاول بالتبادل التجاري مع الصين وبقيمة بلغت 27 مليار دولار وبنسبة نمو سنوية بلغت 10% تليها الامارات العربية المتحدة وبقيمة بلغت 23 مليار دولار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13%".

اما العراق فاحتل المركز الثالث بالتبادل التجاري مع الصين وبقيمة بلغت 12.4 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 5.4%. كما بلغت قيمة الصادرات الكلية للعراق الى الصين في الربع الاول ما قيمته 9 مليار دولار مثلت المنتجات النفطية ما نسبته 100% من قيمة الصادرات، بحسب العبيدي.

ووفقا للعبيدي، فأن قيمة استيرادات العراق من الصين فكانت 3.4 مليار دولار امريكي بنسبة نمو سنوية بلغت 23.44% مقارنة مع الربع الاول من 2022.

ومن المتوقع ان يصل حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نهاية هذا العام الى أكثر من 50 مليار دولار امريكي.

وتصدرت السعودية الدول الاكثر تصديرا للمواد غير النفطية الى الصين وبقيمة صادرات بلغت 2.5 مليار دولار تليها الامارات وبقيمة صادرات غير نفطية بلغت 1.26 مليار دولار ثم تركيا بقيمة صادرات بلغت 1.13 مليار دولار امريكي

ومن المفارقة، لم يكن للعراق اي مساهمة للصادرات غير النفطية الى الصين، وفقا للعبيدي.
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